«Русская служба Би-би-си» исправила на своем сайте апрельский материал о том, что предполагаемая старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова и компания «Роснефть» займутся созданием центра генетических исследований.

Из новой версии материала, размещенной под заголовком «„Роснефть“ стала партнером в крупном российском генетическом проекте», исчезло, в частности, упоминание того, что Игорь Сечин и Мария Воронцова войдут в наблюдательный совет нового центра и что «Роснефть» вложит в проект от 500 миллионов до миллиарда долларов.

В комментарии «Би-би-си» отмечается, что информация была удалена из статьи «на основе разъяснений со стороны „Роснефти“», полученных после ее выхода. «Включение этой информации не соответствовало стандартам, необходимым для публикации», — отмечается в пояснении.

Из материала также были убраны имена работавших над ним журналистов.

Сразу после выхода материала «Роснефть» заявила, что он «содержит в себе ни на чем не основанную ложь в отношении компании и лиц, непричастных к данному проекту». Компания пригрозила «Би-би-си» судебным иском.