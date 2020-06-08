Актер Михаил Ефремов попал в аварию в центре Москвы

Обновлено. В московской полиции подтвердили, что Ефремов задержан, его проверяют на алкогольное опьянение, передает РИА Новости. Его автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Ладой».

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы, сообщают источники «Интерфакса» и РИА Новости.

В аварии пострадал один человек. По данным Mash, виновником аварии стал автомобиль Ефремова, актер был пьян: «Он развернулся на Смоленской площади с нарушением правил и врезался в фургон».

Как пишет Mash, Ефремова задержали.

Актёр Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы Говорит Москва

Очевидцы рассказали РИА Новости, что «Ефремов не мог сам сесть в полицейский автомобиль, „его затащили“ и уже увезли», передает агентство.

Источник ТАСС также сообщает о задержании Ефремова.