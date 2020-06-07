В России за сутки выявлено 8984 новых случаев COVID-19. Всего заболели более 460 тысяч человек

За прошедшие сутки в России зафиксировано 8984 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших с начала распространения COVID-19 в России — 467 673 человека. Днем ранее было 8855 новых случаев коронавирусной инфекции.

Умерли за прошедшие сутки 134 человека, у которых был подтвержден COVID-19. Всего с момента начала эпидемии в России умерли 5859 человек.

Выздоровели за прошедшие сутки 5343 человека. Всего с начала распространения коронавируса в России выздоровел 226 731 человек.

За сутки сделано 332 тысячи тестов на коронавирус. Всего проведено 12,7 миллиона лабораторных исследований на COVID-19.