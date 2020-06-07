В Белоруссии задержали более 10 человек в ходе сбора подписей за противников Лукашенко

В Белоруссии задержаны не менее 13 человек, собиравших подписи за независимых кандидатов в президенты, сообщает правозащитный центр «Весна».

В Гомеле задержаны два человека. В Минске — не менее 11 человек. Среди задержанных — один из лидеров незарегистрированной партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец. Он организовал на Комаровском рынке в Минске «Народный пикет свободы и солидарности», который совместили со сбором подписей за кандидатов, пишет Tut.by.

Пикеты по сбору подписей за кандидатов в президенты по белорусским законам не требуют согласования.

1 июня во время пикетов по сбору подписей за кандидатов в президенты были задержаны более 20 человек, включая оппозиционера Николая Статкевича. Его признали виновным в нарушении правил проведения митинга и отправили под арест на 15 суток.

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко собирается пойти на шестой срок.