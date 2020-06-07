RT подал в суд на Навального, Соболь и Znak.com. Суд оставил иск без движения

Телеканал Russia Today подал в суд на политика Алексея Навального, юриста ФБК Любовь Соболь и редакцию издания Znak.com. Об иске, поданном от имени автономной некоммерческой организации «ТВ-Новости», управляющей телеканалом Russia Today, сообщил Навальный в своем твиттере.

Арбитражный суд Москвы, куда обратился RT, оставил иск без движения из-за нарушений, в частности, в исковом заявлении отсутствуют необходимые данные об ответчиках. Для устранения нарушений истцу отведен срок до 6 июля.

Какая именно публикация стала причиной обращения в суд, пока не уточняется. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального недавно обвинял RT в накрутке просмотров и покупке комментариев на ютьюбе, а также сообщал, что руководитель RT Маргарита Симоньян и ее родственники получили 46 миллионов рублей за фильм «Крымский мост». Новости об обоих расследованиях ФБК публиковал, в числе прочих, Znak.com.

Расследования ФБК RT назвал себя самым популярным новостным телеканалом на ютьюбе. ФБК обвинил его в накрутке просмотров и покупке комментариев