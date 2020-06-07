Очевидцы задержания чернокожего мужчины в Москве услышали слово «обезьяна». В Росгвардии утверждают, что к задержанному обращались на «вы»

Очевидцы сняли и выложили в соцсети видео, на котором сотрудники Росгвардии задерживают в Москве чернокожего мужчину. За кадром женский голос говорит, что росгвардейцы называют задержанного «обезьяной» и обещают «сломать ему нос».

В Росгвардии опровергли сообщения о том, что сотрудники назвали чернокожего мужчину обезьяной Подъём

Видео прокомментировал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин. По его словам, иностранный гражданин был задержан в районе Щелковского шоссе в Москве за нарушение пропускного режима. Документов, подтверждающих личность, у иностранца при себе не было, и его доставили в отдел полиции для составления протокола об административном нарушении.

Никаких оскорбительных высказываний в адрес задержанного, по словам Грибакина, сотрудники Росгвардии не допускали. «Видео было подробно изучено в Росгвардии, также были опрошены сотрудники. По их словам, к гражданину они обращались корректно и на „вы“», — цитирует «Подъем» заявление представителя Росгвардии.