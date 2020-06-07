Число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч человек

Во всем мире от коронавируса умерли 400 121 человек, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, который отслеживает статистику по заболеванию в режиме реального времени.

Заразились COVID-19 по всему миру, по данным на 13:00 мск, более 6,9 миллиона человек. Наибольшее число случаев заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в США — более 1,9 миллиона человек. На втором месте по числе заболевших находится Бразилия — почти 673 тысячи случаев, на третьем — Россия с более чем 467 тысячами случаев.