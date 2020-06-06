В России выявлены 8855 новых случаев COVID-19. В Москве от инфекции вылечились более ста тысяч человек

В России зарегистрированы 8855 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом утром 6 июня. День назад было выявлено 8726 новых случаев заболевания.

Общее число инфицированных в стране достигло 458 689 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+1992 человека за последние сутки), Подмосковье (+758), Петербурге (+347), Нижегородской. (+321) и Свердловской (+249) областях.

За минувшие сутки умерли еще 197 пациентов с COVID-19. Всего с начала распространения инфекции в России умерли 5 725 человек.

Выздоровели 221 388 человек, в том числе 100 431 человек в Москве. За минувшие сутки по стране из больниц выписаны 8 708 человек.

В общей сложности в России проведены свыше 12,3 миллиона лабораторных исследований на выявление коронавируса, в том числе 335 тысяч тестов за последние сутки.