В Москве более 50 человек задержали на подпольной вечеринке

Полиция Москвы задержала в здании на Варшавском шоссе более 50 человек, участвовавших в дискотеке, сообщает городское управление МВД.

Вечеринка проходила в помещении с барной стойкой, посетителям подавали кальяны, следует из видеозаписи, опубликованной пресс-службой полиции.

У двоих человек нашли синтетический наркотик мефедрон. В отношении них возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков.

В отношении 48 человек составили административные протоколы о нарушении режима изоляции, действующего в Москве. В организации вечеринки заподозрили уроженца Подмосковья. Сейчас полиция ищет владельцев помещения.

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