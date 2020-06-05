Умер актер Михаил Кокшенов

Народный артист России Михаил Кокшенов умер в возрасте 83 лет, сообщила в фейсбуке поэтесса Любовь Воропаева.

Жена актера Наталья Лепехина подтвердила РБК информацию о его смерти: «Скончался, да, вчера поздно вечером, в больнице».

Борис Кремер / PhotoXPress

В 2017 году Кокшенов перенес инсульт. В 2019 году СМИ сообщали, что у актера резко ухудшилось самочувствие из-за низкого давления, но сам Кокшенов это отрицал.

Михаил Кокшенов сыграл более 130 ролей в фильмах и сериалах. Он дебютировал на экране в 1957 году в фильме «Высота». Кокшенов известен по ролям в фильмах «Женя, Женечка и „Катюша“», «Спортлото-82», «Самая обаятельная и привлекательная», «Ширли-мырли», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».