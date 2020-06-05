Страны ЕС договорились не открывать внешние границы раньше 1 июля

Европейский союз планирует продлить закрытие внешних границ до конца июня, сообщает Bloomberg со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Ильву Юханссон.

Многие правительства стран Европы согласились к концу июня открыть внутренние границы, сказала она.

Теперь Евросоюзу предстоит договориться о дальнейших шагах для того, чтобы в начале июля открыть внешние границы ЕС, уточнила Юханссон.

Внутренние границы стран ЕС пока что закрыты как минимум до 15 июня. Из одной страны в другую в границах союза можно уехать только по «неотложному» делу. Какое дело считать неотложным, решают национальные правительства стран ЕС, а не институты союза.

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