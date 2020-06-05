Российские фонды собрали 200 миллионов рублей на средства индивидуальной защиты для врачей

Российские благотворительные фонды закупили средства индивидуальной защиты (СИЗ) для врачей и расходные материалы для больниц на сумму более 196 миллионов рублей.

Деньги собрали некоммерческие организации, входящие в объединение «Что делать». Его участники — фонды «Не напрасно», «Лавка радостей», «Живой», AdVita, «Предание» и «Добрый город Петербург».

В пресс-релизе объединения «Что делать», который передали редакции «Медузы», говорится, что в России медикам по-прежнему не хватает средств индивидуальной защиты.

«Во всем мире правительство само обращается к обществу за помощью, чтобы защитить как можно больше медиков. И только у нас привычка рапортовать об отсутствии проблем побеждает здравый смысл и заботу о людях», — сказала административный директор Фонда AdVita Елена Грачева.

В сообщении «Что делать» говорится, что врачи и сотрудники некоммерческих организаций направили официальное обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру здравоохранения Михаилу Мурашко с просьбой принять меры для защиты медиков до начала второй волны распространения коронавируса.

Российские медицинские работники составляют «Список памяти», в котором указаны имена врачей, медсестер и других сотрудников больниц, которые умерли во время эпидемии коронавируса. На момент написания этой новости в списке было 359 имен.