«Норникель» потратит на устранение аварии в Норильске более 10 миллиардов рублей

Президент и председатель правления компании «Норильский никель» Владимир Потанин сообщил, что предприятие полностью оплатит работы по устранению с разливом топлива в Норильске. Об этом он сказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным, проходившей в режиме видеоконференции.

По оценке Потанина, расходы на устранение аварии превысят десять миллиардов рублей без учета штрафов, которые назначат компании.

«Мы нацелены на использование лучших доступных технологий, и выбираем оптимальные, а не самые дешевые решения с экологической точки зрения. И профинансируем это полностью за счет компании. Ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет», — заявил Потанин.

Авария в Норильске произошла 29 мая, но, как утверждал губернатор Красноярского края Александр Усс, власти отреагировали на случившееся только 31 мая. Усс отмечал, что первоначально чиновникам сообщили, что разгерметизация резервуара с топливом не угрожает экологии, а реальная картина стала понятна позже по сообщениям в соцсетях.

3 июня происшествие в Норильске обсуждали на совещании у президента РФ Владимира Путина. В тот же день в регионе ввели режим ЧС федерального уровня, а по факту утечки возбудили уголовные дела.