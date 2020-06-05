Из твиттера «Роскосмоса» удалили старые твиты Дмитрия Рогозина

Из твиттера «Роскосмоса», созданного на основе старого аккаунта главы госкорпорации Дмитрия Рогозина, исчезли сообщения, оставленные им в прошлые годы. Внимание на это обратили телеграм-канал «Методичка» и «Радио Свобода».

В частности, пропал твит «Мы — русские. С нами Бог» (вот сохраненная копия), а также сообщение, в котором Рогозин предложил США отправлять астронавтов на МКС с помощью батута (копия). Кроме того, нет твита об окопах Славянска (копия).

Но «Медуза» ничего не забыла! Старыми твитами Рогозина, например, теми, где он пересказывает анекдоты и ругает Илона Маска, можно насладиться в нашем шапито.

Личный твиттер главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина стал твиттером самой госкорпорации 3 июня. Первоначально сообщения Рогозина оставили в аккаунте. Почему их удалили сейчас, неизвестно.