Чехия выслала двух сотрудников российского посольства

Чехия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата. Об этом, как сообщает «Радио Свобода», заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Бабиш отметил, что решение о высылке связано с недавним скандалом, связанным с угрозами чешским политикам. Имена высланных дипломатов он не уточнил.

Посольство РФ в Праге выразило разочарование «таким подходом чешских партнеров». «Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения», — отметили в дипмиссии.

В начале апреля издание Respect написало, что в Чехию прибыл россиянин с дипломатическим паспортом. По версии чешских спецслужб, он мог привезти в Чехию рицин для отравления троих политиков, занимающих критическую позицию по отношению к России — мэра Праги , главы администрации Праги-6 и старосты района Праги-Ржепорые .