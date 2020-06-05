Банки попросили отложить задуманный по требованию Минкомсвязи перевод на российский софт

Банки попросили не делать обязательным переход на российский софт с 2021 года, как предлагает Минкомсвязь РФ. Об этом со ссылкой на Национальный совет финансового рынка (НСФР) сообщает «Интерфакс».

О подготовке постановления про переход критической информационной инфраструктуры (КИИ, куда относят в том числе банки и промышленные организации) на российское ПО в мае сообщил РБК.

Минкомсвязи хотело бы, чтобы владельцы объектов КИИ перешли на российский софт до 1 января 2021-го.

Согласно заключению, которое НСФР (куда входят в том числе крупнейшие российские банки) выдал на проект Минкомсвязи, «сроки вступления в силу таких требований слишком короткие и затратные», пишет «Интерфакс».

С 2018-го в России действует закон «О безопасности критической информационной инфраструктуры». Он предусматривает подключение объектов КИИ к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

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