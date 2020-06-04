Вертолет Ми-38 совершил аварийную посадку на трассу в Подмосковье

Военный вертолет Ми-38 совершил аварийную посадку на трассу в районе Гжели в Московской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, все находившиеся в Ми-38 живы и не пострадали. Сколько человек было на борту, а также причина аварийной посадки пока не уточняются.

Ми-38 может брать на борт до 30 пассажиров. Экипаж вертолета состоит из двух человек.