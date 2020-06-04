Северодвинск с 6 июня закроют на карантин. В городе выявили коронавирус у 1200 человек

Власти Архангельской области с 6 июня и до особого распоряжения ограничат въезд и выезд из Северодвинска, сообщается на сайте регионального правительства.

На въезде в город оборудуют контрольно-пропускные пункты. Попасть в Северодвинск или выехать из него смогут лишь те, кто едет в служебных целях или чтобы получить медицинскую помощь. Также в город смогут въехать представители спецслужб и люди, следующие транзитом в Онежский район.

Областные власти рекомендовали крупным предприятиям Северодвинска, в том числе судостроительному «Севмашу», прекратить организованную перевозку рабочих из других городов региона. Государственные и муниципальные служащие, живущие в Северодвинске, но работающие в других городах, будут должны перейти на удаленную работу.

По состоянию на 3 июня в Северодвинске коронавирус выявили у 1195 человек, в том числе у сотрудников «Севмаша». Всего в городе проживают около 180 тысяч человек.

На Северодвинск приходится чуть меньше половины всех случаев заражения, зарегистрированных в Архангельской области. Рост заболеваемости в городе в 2,6 раза выше, чем на остальных территориях региона, указывает ТАСС. С 30 мая в городе действует обязательный масочный режим.

В Архангельской области, по данным региональных властей на 3 июня, COVID-19 диагностировали у 2587 человек, из них 698 человек выздоровели.

Федеральный оперативный штаб по коронавирусу утром 4 июня привел другие данные: вирус выявили у 2496 человек, из них 737 выздоровели. При этом сведения о числе умерших также разнятся: региональный штаб сообщал о четырех умерших, федеральный — о восьми.