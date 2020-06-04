Россияне на изоляции стали чаще покупать водку и виски в больших бутылках

Жители России на фоне карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, стали больше покупать алкоголя в большой таре. Об этом говорится в исследовании компании Nielsen, результаты которого опубликовали «Ведомости».

В апреле продажи водки в бутылках свыше одного литра выросли на 19% по сравнению с апрелем 2019 года, следует из анализа продаж в городах с населением от 10 тысяч человек. Перед этим — с марта 2019 года по апрель 2020 года — продажи водки в бутылках более одного литра сократились на 26%.

Продажи виски в бутылках объемом один-два литра в апреле выросли на 52%, тогда как в среднем по году сократились на 5%.

В Nielsen считают, что продажи водки и виски в большой таре выросли из-за того, что россияне запасались алкоголем во время самоизоляции.

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