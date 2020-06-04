Мэр Москвы Сергей Собянин не ожидает ухудшения ситуации с эпидемией COVID-19 после 1 июня, когда в городе смягчили некоторые ограничения.

«Исходя из того, как мы вышли из жесткого ограничительного режима, ничего плохого, скорее всего, не случится», — сказал Собянин в эфире «России 24».

По его словам, Москва «плавно переходит из одного этапа [снятия карантина] в другой, не допуская всплесков [заболеваемости]».

«Несмотря на продолжающуюся эпидемию, мы все равно должны начинать жить нормальной жизнью. Санитарные ограничения будут оставаться еще не один месяц, но <…> работу ресторанов, гостиниц, туристического бизнеса и [проведение] свадеб — все это надо шаг за шагом возвращать», — полагает Собянин.

Он добавил, что москвичи «соскучились по уличным праздникам, но пока об этом говорить рановато».

С 1 июня москвичам разрешили гулять в радиусе двух километров от дома по составленному мэрией графику. Жилые дома разделили на шесть групп, каждой из которых назначили определенные дни недели для прогулок.

С этой же даты в Москве начали возвращаться к работе непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с клиентами.