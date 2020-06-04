На политолога Николая Платошкина завели дело о склонении к беспорядкам. Он подавал заявку на митинг против поправок к Конституции

СК РФ возбудил уголовное дело в отношении политолога, лидера движения «За новый социализм» Николая Платошкина, сообщается на сайте ведомства.

Платошкина подозревают в склонении к массовым беспорядкам и распространении фейков «об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан». Подробности обвинений в сообщении не приводятся.

Утром 4 июня в квартире у Платошкина провели обыск, он был задержан.

Несколько дней назад Платошкин подавал заявку на проведение 6 июня митинга перед голосованием по поправкам в Конституцию. В митинге ему было отказано. Платошкин также много критиковал действия российских властей по борьбе с коронавирусом.

Николай Платошкин — политолог и историк. Он заведует кафедрой международных отношений и дипломатии МосГУ. В 2019 году Платошкин принимал участие в довыборах в Думу как кандидат от КПРФ. Выборы он проиграл.