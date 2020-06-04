Минстрой утвердил критерии «стандартного жилья». Термин «жилье эконом-класса» использовать больше не будут

Минстрой России утвердил критерии, по которым жилые помещения будут отнесены к категории «стандартное жилье», соответствующий документ вступит в силу 6 июня. Как отмечает «Интерфакс», Минстрой также полностью откажется от понятия «жилье эконом-класса».

Под понятие «стандартное жилье» будут подпадать квартиры площадью до 100 квадратных метров и частные дома до 150 квадратных метров на земельных участках не более 1500 квадратных метров.

Внутренняя отделка «стандартного жилья» должна включать в себя металлическую входную дверь, межкомнатные двери, окрашенные или оклеенные обоями стены. Пол должен быть выровнен и покрыт, должны быть установлены сантехника, мойка и плита на кухне, а также вентиляционные решетки.

Еще в 2016 году вице-премьер Игорь Шувалов предложил отказаться от термина «жилье эконом-класса», так как оно, по его мнению, унизительно звучит. Шувалов предлагал использовать термин «доступное жилье» для квартир от 20 до 100 квадратных метров, называя их «стандартными для рядовой семьи».

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