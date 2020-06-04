Минстрой утвердил критерии «стандартного жилья». Термин «жилье эконом-класса» использовать больше не будут
Минстрой России утвердил критерии, по которым жилые помещения будут отнесены к категории «стандартное жилье», соответствующий документ вступит в силу 6 июня. Как отмечает «Интерфакс», Минстрой также полностью откажется от понятия «жилье эконом-класса».
Под понятие «стандартное жилье» будут подпадать квартиры площадью до 100 квадратных метров и частные дома до 150 квадратных метров на земельных участках не более 1500 квадратных метров.
Внутренняя отделка «стандартного жилья» должна включать в себя металлическую входную дверь, межкомнатные двери, окрашенные или оклеенные обоями стены. Пол должен быть выровнен и покрыт, должны быть установлены сантехника, мойка и плита на кухне, а также вентиляционные решетки.
Еще в 2016 году вице-премьер Игорь Шувалов предложил отказаться от термина «жилье эконом-класса», так как оно, по его мнению, унизительно звучит. Шувалов предлагал использовать термин «доступное жилье» для квартир от 20 до 100 квадратных метров, называя их «стандартными для рядовой семьи».