«Поехали!» Завод «Роскосмоса» будет выпускать лифты с голосом Гагарина

Усть-Катавский вагоностроительный завод (УКВЗ), входящий в госкорпорацию «Роскосмос», будет выпускать лифты с голосом первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу завода.

Перед началом движения голос Гагарина в динамиках лифта будет произносить . Лифт оснащен зеркалом, поручнем, многоцветным дисплеем и речевым информатором. При движении в нем будет играть музыка.

13 мая УКВЗ получил сертификат на производство лифтов с голосом Гагарина. Первый образец уже произведен и установлен на самом заводе, пишет Ura.ru со ссылкой на пресс-службу предприятия.

До конца 2020 года УКВЗ рассчитывает выйти на выпуск 50 лифтов в месяц. Ранее директор завода Роман Новиков говорил, что их планируют продавать по всей России.

Усть-Катавский вагоностроительный завод производит трамвайные вагоны, а также двигательные установки для ракет-носителей и космических аппаратов.