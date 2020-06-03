В Тверской области завели дело после избиения заключенного по фамилии Путин

Управление СК по Тверской области завело уголовное дело о пытках заключенного Василия Путина в ИК-6, сообщил в фейсбуке основатель проекта gulagu.net Владимир Осечкин.

На сайте проекта 26 мая 2020 года опубликовали видеозапись, сделанную 31 декабря 2016 года, где, предположительно, сотрудники колонии избивают заключенного Путина.

По данным gulagu.net, работникам колонии «не нравилась его фамилия и их раздражало то, что начальник ИК назначил в этот день именно их работать в режимной зоне, а не готовиться к встрече Нового года дома».

Запись, по словам Осечкина, сделана на видеорегистратор одного из сотрудников ИК-6.

Как следует из ответа Осечкину из тверского СК, дело завели по статье о превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ).