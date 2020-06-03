США с 16 июня запретят полеты китайских авиакомпаний в страну

Администрация президента США Дональда Трампа намерена приостановить полеты четырех китайских пассажирских авиакомпаний в страну, начиная с 16 июня.

Запрет затронет компании Air China, China Eastern Airlines, China Southern Airlines и Xiamen Airlines, сообщает Associated Press со ссылкой на Минтранс США.

Это станет ответной мерой США на действия властей КНР, которые не позволяют американским компаниям United Airlines и Delta Air Lines восстановить полеты в Китай в полном объеме. Полеты авиаперевозчиков США сократили в начале 2020 года из-за развития коронавирусной инфекции.