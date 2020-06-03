Смертность в Петербурге в мае выросла на 32%

В мае в Петербурге зарегистрировали 6427 смертей от всех причин, следует из материалов городского комитета по делам записи актов гражданского состояния. Первым внимание на это обратило агентство Reuters.

Число зарегистрированных смертей на 31,8% больше, чем в мае 2019 года, когда в Петербурге зарегистрировали 4875 смертей. Количество смертей по сравнению с маем прошлого года выросло на 1552.

Reuters указывает, что общая статистика смертей дает более полную картину смертности от причин, связанных с коронавирусной инфекцией. Эти данные также учитывают незарегистрированные случаи COVID-19 и смерти от других болезней, число которых могло вырасти из-за перегруженности больниц.

В мае в Петербурге от коронавирусной инфекции умер 171 человек. Всего, по данным на утро 3 июня, коронавирус в городе выявили у 17069 человек, из них 240 умерли, еще 6331 человек выздоровел.