Следствие объявило в международный розыск бизнесмена Германа Лиллевяли. В 1990-е он выпускал водку под маркой «Довгань»

Одного из создателей бренда «Довгань» Германа Лиллевяли объявили в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили в Хорошевском суде Москвы.

5 июня Хорошевский суд рассмотрит вопрос о заочном аресте бизнесмена. Изначально заседание должно было пройти 2 июня, но его перенесли для предоставления дополнительных документов органами следствия.

Как пишет «Коммерсант», Лиллевяли обвиняется в создании финансовой пирамиды. По версии следствия, его холдинг GL Financial Group привлекал деньги под инвестиции в американские ценные бумаги, обещая прибыль 12% годовых в валюте. Но в 2017 году холдинг стал задерживать выплату процентов, а в апреле 2018-го Лиллевяли перестал выходить на связь с клиентами.

Дело о мошенничестве возбудили в октябре 2018 года. Кроме Лиллевяли, по нему проходят пять сотрудников его холдинга. Ущерб по делу оценивается в 1,5 миллиарда рублей, но следствие считает, что Лиллевяли на самом деле привлек и не вернул гораздо больше денег — 150-200 миллионов долларов (10-13,5 миллиарда рублей). Бизнесмен, по данным «Коммерсанта», скрывается на Кипре.

Герман Лиллевяли в 1989 году создал банк «Актив». В 1996 году он и бизнесмен Владимир Довгань стали соучредителем компании по выпуску продуктов питания и водки под маркой «Довгань». В общей сложности компания продавала 200 наименований товаров с фамилией и портретом Довганя.

Через несколько лет бизнес распался, а марка «Довгань» была продана. Лиллевяли начал производить товары под маркой «Смак», принадлежащей продюсерскому центру музыканта и телеведущего Андрея Макаревича, но вскоре вышел из проекта из-за разногласий.

В начале 2000-х Лиллевяли занялся торговлей на фондовом рынке. По информации «Коммерсанта», он позиционировал свой холдинг GL Financial Group как «финансовый бутик», поэтому среди его клиентов было много известных людей, включая режиссера Никиту Михалкова и вратаря ФК «Локомотив» Маринато Гильерме.