Польский регулятор пригрозил оштрафовать «Газпром» на 50 миллионов евро за отказ сотрудничать в антимонопольном расследовании

Польское Управление по конкуренции и защите прав потребителей UOKiK заявило, что может наложить на российский «Газпром» штраф до 50 миллионов евро за отказ предоставить материалы для антимонопольного расследования, связанного с «Северным потоком — 2».

«„Газпром“ не может действовать за рамками законов», — заявил президент UOKiK Томаш Хростный, объявляя о начале процесса назначения штрафа газовому монополисту.

Польша считает, что газопровод «Северный поток — 2», предназначенный для экспорта российского газа, укрепит и так доминирующее положение «Газпрома» на европейском рынке, что угрожает энергетической безопасности ЕС.

Антимонопольное расследование в отношении «Северного потока — 2» польский регулятор ведет уже несколько лет. В 2019 году UOKiK оштрафовал одного из участников проекта — компанию Engie — на 40 миллионов евро также за отказ предоставить документы и другую необходимую для расследования информацию.

Против строительства «Северного потока — 2» выступают США. Против компаний, участвующих в проекте, США ввели санкции. ЕС такое решение раскритиковал.