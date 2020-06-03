Лукашенко отправил правительство Белоруссии в отставку

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об отставке действующего состава правительства, сообщает БЕЛТА.

Утром 3 июня Лукашенко провел совещание, на котором обсуждались предложения по новому составу правительства. Лукашенко связывал готовящуюся отставку кабинета министров с предстоящими выборами президента.

Президент Белоруссии отмечал, что изменения состава правительства не будет значительным: «Ожидать, что тут революция произойдет при смене правительства, не следует».

9 августа в Белоруссии пройдут выборы президента. Действующий президент Александр Лукашенко будет баллотироваться в шестой раз.