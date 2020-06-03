Бывший лидер фракции «Единой России» в Переславле-Залесском получил 8,5 года колонии за убийство собутыльника

Суд в Переславле-Залесском Ярославской области признал бывшего лидера фракции «Единая Россия» в местной городской думе Владимира Корнилова виновным в убийстве.

Корнилову назначили наказание в виде 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима.

По версии следствия, депутат совершил убийство в декабре 2019 года. У него произошла пьяная ссора с собутыльником, из-за чего он избил и задушил его. Корнилов добровольно сложил с себя полномочия депутата в день задержания.