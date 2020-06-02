Ректор Сеченовского университета заразился коронавирусом

У ректора Сеченовского университета Петра Глыбочко выявлен коронавирус, сообщает пресс-служба вуза.

У Глыбочко диагностирована пневмония, он находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

В Сеченовском университете находится один из крупнейших в России ковидных стационаров — он рассчитан на 2 тысячи коек. Сам Глыбочко в последние месяцы вел клинические консультации заболевших коронавирусной инфекцией.