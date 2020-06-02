Путин утвердил основы политики в области ядерного сдерживания. Такой указ публикуется впервые

Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Это первая публикация такого указа — ранее все они были закрытыми.

В документе отмечается, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, а его применение — крайняя вынужденная мера.

В документе указываются четыре условия, при которых Россия может применить ядерное оружие — запуск баллистических ракет по территории РФ или ее союзников, применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения, воздействие на критически важные государственные или военные объекты и агрессия с применением обычного оружия, которая ставит под угрозу существование РФ как государства.

Предыдущий указ об основах государственной политики в области ядерного сдерживания подписывал Дмитрий Медведев в 2010 году. Он был рассчитан на 10 лет.