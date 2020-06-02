Начальница участковых Новосибирска, уволенная из-за планов по штрафам за самоизоляцию, подала в суд на МВД

Бывшая руководитель службы участковых уполномоченных в Новосибирске Елена Устинова, уволенная со службы из-за попавших в СМИ данных о планах по количеству штрафов за самоизоляцию, подала иск против МВД.

В иске Устинова требует признать увольнение незаконным, восстановить на службе и в звании и выплатить компенсацию за вынужденные прогулы и моральный вред.

Устинова была уволена после того, как в конце апреля в паблике «Омбудсмен полиции» опубликовали аудиозаписи, на которых она требует выполнения плана по штрафам за нарушение самоизоляции и дает указания «оформлять всех поголовно с 16 лет, кроме женщин с колясками и стариков» и «работать до тех пор, пока с каждого района не будет около десяти протоколов».

На записях Устинова ссылалась на распоряжение главы ГУ МВД по Новосибирской области Юрия Стерликова. Через несколько дней после публикации он подал в отставку.