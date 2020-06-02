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Globes: Абрамович купил за 64,5 миллиона долларов самую дорогую виллу в Израиле

Источник: Globes
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Российский бизнесмен Роман Абрамович осуществил самую дорогую сделку на рынке жилой недвижимости Израиля, сообщает Globes.

По данным издания, предприниматель приобрел виллу площадью три тысячи квадратных метров на участке земли в 0,95 гектара в курортном городе Герцлия, расположенном в 15 километрах к северу от Тель-Авива.

Сумма сделки оценивается в 226 миллионов шекелей (64,5 миллиона долларов). Сделка была заключена в январе 2020 года. В 2019 году Абрамович арендовал эту виллу с возможным правом выкупа.

Ранее недвижимость принадлежала миллиардеру Алану Говарду. В 2006 году он купил два участка в Герцлии, объединил их и построил на их территории два дома (основной площадью две тысячи квадратных метров и гостевой площадью тысяча квадратных метров). Недвижимость находилась в продаже два года, Говард намеревался выручить за нее 100 миллионов долларов.

Это уже третий объект недвижимости, приобретенный Романом Абрамовичем в Израиле. В 2015 году он купил за 104 миллиона шекелей (29,7 миллиона долларов) участок земли с отелем площадью 1,5 тысячи квадратных метров в историческом центре Тель-Авива. В прошлом году Абрамович приобрел в городе еще одно здание площадью 6,5 тысячи квадратных метров. Сумма сделки составила 200 миллионов шекелей (57,3 миллиона долларов).

В 2018 году стало известно, что Роман Абрамович получил паспорт Израиля. Бизнесмен занимает 10-е место в рейтинге богатейших россиян, составляемом Forbes. Его состояние оценивается в 11,3 миллиарда долларов.