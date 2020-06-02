Дом Гитлера перестроят в полицейский участок за пять миллионов евро

Министерство внутренних дел Австрии подвело итоги архитектурного конкурса о реконструкции дома в городе Браунау-на-Инн, где родился Адольф Гитлер. Тендер, в котором участвовали 12 компаний, выиграло архитектурное бюро Marte.Marte из федеральной земли Форарльберг, сообщает газета Kurier.

Здание XVII века перестроят в полицейский участок. На реконструкцию выделили пять миллионов евро. Все работы должны завершиться к концу 2023 года, пишет Der Standard.

В рамках проекта с тротуара перед домом уберут памятный камень о Второй мировой войне и фашизме, чтобы здание получилось полностью нейтральным, сказал министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер. Сейчас МВД ищет место, куда перенесут мемориальный камень.

Адольф Гитлер родился в доме в Браунау-на-Инне под Зальцбургом в 1889 году. До 1938 года в этом доме встречались национал-социалисты. После Второй мировой войны возле здания встречались неонацисты.

В разные годы в доме находились школа, библиотека, а также приют для людей с инвалидностью. В 2011 году приют выселили по требованию собственницы здания. В 2016 году австрийские власти решили снести дом, но затем отказались от этого.