В России за сутки зафиксировано 9035 новых случаев COVID-19. Общее число заразившихся превысило 410 тысяч человек

За прошедшие сутки в России выявлено 9035 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает утром 1 июня федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее сообщалось о 9268 заболевших. С момента начала распространения коронавирусной инфекции в России всего заразились 414 878 человек.

Умерли за прошедшие сутки 162 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Всего с начала эпидемии умерли 4855 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Всего выздоровели, по данным на 1 июня, 175 877 человек, из них 3994 за прошедшие сутки.

За день было сделано 279,9 тысяч тестов на коронавирус. Всего с начала эпидемии проведено 10,9 миллиона тестов.