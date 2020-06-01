Американский художник и скульптор болгарского происхождения Христо Явашев умер в своем доме в Нью-Йорке на 85-м году жизни.

Христо прославился вместе со своей супругой Жанной-Клод де Гийебон проектами по упаковке пространств — от обычных предметов до памятников архитектуры и природных объектов.

Среди их наиболее известных инсталляций — «Обернутый берег в Сиднее» (1968-1969), «Долина Колорадо» (1970-1972), «Бегущий забор в Калифорнии» (1972-1976), «Окруженные острова в Майами» (1980-1983), «Обернутый Пон-Неф в Париже» (1975-1985), «Обернутый рейхстаг в Берлине» (1972-1995), «Ворота в Центральном парке Нью-Йорка (1979-2005), «Мастаба на озере Серпентин в лондонском Гайд-парке» (2016–2018) и другие.

«Христо прожил свою жизнь в полной мере, не только выдумывая то, что казалось невозможным, но и осознавая это. Творчество Христо и Жанны-Клод объединило людей для обмена опытом по всему миру, и их работы живут в наших сердцах и воспоминаниях», — говорится в заявлении на официальной странице художника в фейсбуке.

С июля по октябрь 2020 года в Париже в Центре Помпиду запланирована большая выставка работ Христо и Жанны-Клод. Осенью 2021 года в столице Франции будет осуществлен проект Христо «Обернутая Триумфальная арка».