У Сбербанка произошел сбой онлайн-приложения

Обновление в 13:00 мск: В Сбербанке сообщили «Ведомостям», что сбой в работе онлайн-приложения полностью устранен.

Клиенты Сбербанка 1 июня столкнулись со сбоем онлайн-приложения. Часть пользователей не может войти в онлайн-приложение, у других не работают платежи и переводы.

В Сбербанке подтвердили РИА Новости факт сбоя, подчеркнув, что с некорректной работой приложения столкнулась небольшая часть пользователей. Проблема в ближайшее время будет устранена, заверила пресс-служба банка.

По данным Сбербанка, у онлайн-приложения 67,8 миллиона пользователей.