Сети быстрого питания рассказали об изменениях после карантина. Burger King введет в меню воппер с тройным луком «для дистанцирования»

Сеть ресторанов быстрого питания McDonaldʼs усилит меры безопасности после возобновления работы своих заведений. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление компании.

Первый такой ресторан заработает в Москве на Арбате. Посетителей в него будут пускать исходя из загрузки зала, дверь им будет открывать сотрудник McDonaldʼs. На входе клиенту предложат продезинфицировать руки и дадут табличку с номером стола. Заказать еду можно будет только в киоске самообслуживания, а готовый заказ принесут за стол. Элементы этого формата будут внедрены во всех ресторанах McDonaldʼs в России.

Дополнительные меры безопасности разработали конкуренты McDonaldʼs. В ресторанах KFC на стульях и на полу разместят напоминания о необходимости соблюдать дистанцию. Дезинфекция столов будет проводиться после каждого гостя, касс и прилавков — не реже раза в час, рассказал представитель KFC.

Сеть Burger King, которая уже возобновила работу своих ресторанов в Уфе и Стерлитамаке, отказалась от стойки самообслуживания с безлимитной газированной водой (доливать напитки теперь могут только сотрудники и только в новый стакан). Кроме того, с 1 июня Burger King запустит оплату заказов по QR-коду и, как сообщалось ранее, введет в меню новый воппер с тройной порцией лука «для социального дистанцирования».

Роспотребнадзор рекомендует снимать ограничения, введенные из-за коронавируса, в три этапа. Открытие предприятий общественного питания предусмотрено только на третьем этапе. Пока регионы России реализуют первый или, максимум, второй этап снятия ограничений.