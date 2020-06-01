Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сдал положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил в прямой трансляции на своей странице в фейсбуке.

По словам политика, вместе с ним COVID-19 заразилась вся его семья. У Пашиняна и его близких нет температуры и симптомов заболевания.

Премьер самоизолировался вместе с семьей и намерен продолжать работу из дома.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Армении выявлены 9282 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 131 человек умер.