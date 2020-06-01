Coursera открыла бесплатный доступ к своим курсам для студентов университетов по всему миру

С 1 июня образовательная онлайн-платформа Coursera открыла свободный доступ к своим курсам для студентов колледжей и университетов по всему миру. Об этом говорится в сообщении Coursera, которое поступило в «Медузу».

Для студентов стали доступны более 3800 курсов, 150 интерактивных проектов с отраслевыми экспертами, 400 специализаций и 11 профессиональных программ сертификации.

Бесплатно проходить курсы и получать сертификаты смогут действующие студенты и выпускники этого года, имеющие подтвержденные адреса электронной почтой на доменах учебных заведений.

Бесплатная запись на курсы открыта до 31 июля. Пройти выбранные программы нужно до 30 сентября. После этой даты у студентов сохранится бесплатный доступ только к интерактивным проектам с отраслевыми экспертами.

Директор по продукту Coursera Шраван Голи заявил, что инициатива направлена на то, чтобы помочь студентам и выпускникам, очное обучение и стажировки которых были прерваны или отменены из-за коронавируса.

В конце апреля Coursera открыла бесплатный доступ к своим курсам для людей, потерявших работу из-за коронавируса.

Coursera предоставляет как бесплатные, так и платные курсы, но за сертификаты об их прохождении нужно платить. Годовая подписка на сервис стоит 399 долларов.