Чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер найден мертвым с огнестрельным ранением головы

Трехкратный чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Трайбер найден мертвым в своем доме в Подмосковье. Первым об этом сообщил «Московский комсомолец».

Андрей Трайбер умер 31 мая в городе Высоковск. За день до этого спортсмен поссорился со своей 33-летней супругой Юлией, после чего та вместе с дочерью ушла из дома. На следующий день Трайбер отправил жене и старшему сыну сообщения с извинениями, после чего перестал выходить на связь. Позднее его обнаружили мертвым.

В Следственном комитете подтвердили, что в Высоковске обнаружили тело 55-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. Рядом с ним нашли обрез охотничьего ружья. В сообщении СК имя погибшего не называется. ТАСС сообщает со ссылкой на источник, что это Андрей Трайбер. СК начал проверку.

Андрей Трайбер начал спортивную карьеру после окончания службы в органах внутренних дел. Он трижды становился чемпионом мира по пауэрлифтингу, указывает ТАСС. В последние годы работал тренером.