В 25 городах США объявлен комендантский час из-за массовых протестов

Как минимум в 25 городах 16 американских штатов объявлен комендантский час из-за непрекращающихся массовых протестов граждан, сообщает CNN.

Акции, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией, начались после того, как 25 мая в Миннеаполисе при задержании был убит 46-летний афроамериканец Джордж Флойд. Один из полицейских, участвовавший в задержании, повалил его на асфальт лицом вниз и встал коленом на шею, удерживая в таком положении несколько минут, пока Флойд не перестал дышать.

Смерть афроамериканца вызвала новый всплеск протеста движения Black Lives Matter. Полицейскому, убившему Флойда, предъявлены официальные обвинения, однако протестующие требуют наказания и для остальных трех полицейских, участвовавших в задержании. Массовые акции в ряде городов вылились в погромы и мародерство. Полиция применяла против протестующих резиновые пули и слезоточивый газ.

По состоянию на утро 31 мая комендантский час объявлен в том числе в Миннеаполисе, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Майами, Атланте, Чикаго, Кливленде, Портленде, Филадельфии, Питтсбурге, Нэшвилле, Сиэтле. В ряде городов также дополнительно действует режим чрезвычайной ситуации. Однако несмотря на комендантский час люди продолжают выходить ночью на улицы.

За все время протестов погибли уже четыре человека. По меньшей мере 13 полицейских получили ранения. Более 1,3 тысячи человек задержаны по всей стране.