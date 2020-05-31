Трамп отложил саммит G7 и предложил позвать на него еще четыре страны, включая Россию

Президент США Дональд Трамп откладывает проведение саммита как минимум до сентября.

«Я переношу саммит, поскольку считаю, что G7 по своему составу не точно отражает то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», — заявил президент журналистам.

Он также добавил, что хотел бы пригласить на будущий саммит еще четыре страны, а именно Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

Очередной саммит G7 должен был пройти в июне в резиденции президента США Кэмп-Дэвид. Из-за пандемии коронавируса лидеры ряда стран не смогли подтвердить свое личное участие во встрече.

Россия с 1997 по 2014 год была полноправной участницей «Большой восьмерки». После присоединения Крыма к России членство страны в международном объединении было приостановлено.