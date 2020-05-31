Российский МИД потребовал расследовать нападение полицейских Миннеаполиса на корреспондента РИА Новости

Собственный корреспондент РИА Новости в США Михаил Тургиев, освещающий протестные акции в Миннеаполисе, пострадал от действий местной полиции.

По данным агентства, после разгона одной из акций протеста в городе полицейские целенаправленно применили слезоточивый спрей против российского журналиста, а также съемочной группы телеканала Vice. Сотрудник полиции распылил перечный спрей прямо в лицо Тургиеву, несмотря на то, что он представился и показал свое удостоверение.

МИД РФ выступил со специальным комментарием по поводу инцидента, назвав его «проявлением необоснованной жестокости».

«Недопустимо, чтобы сотрудники СМИ подвергались нападениям со стороны персонала правоохранительных органов при выполнении своего профессионального долга. Напоминаем властям США об их международных обязательствах по обеспечению безопасности и беспрепятственной деятельности журналистов, а также свободы выражения мнений и равного доступа к информации для всех. Исходим из того, что американские компетентные органы проведут тщательное расследование произошедших инцидентов», — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

МИА «Россия сегодня» также потребовало расследования действий полицейских Миннеаполиса.

Михаил Тургиев сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо. «Все в порядке, жжение ушло, зрение не пострадало», — сказал он.

Расследовательский проект Bellingcat приводит несколько свидетельств нападений на журналистов, освещающих массовые протесты в США. Среди пострадавших от действий полиции, в том числе с применением слезоточивого газа и резиновых пуль — корреспонденты CNN, CBS, NBC, австралийские, шведские, норвежские журналисты. Всего, по данным издания, пострадали не менее 29 человек.

Губернатор Миннесоты Тим Уолц принес официальные извинения журналистам, которые были задержаны и пострадали на акциях протеста.

Массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицейскими, начались в Миннеаполисе 25 мая после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Его задержала полиция по подозрению в использовании фальшивой купюры в магазине. Один из полицейских уронил Флойда лицом на асфальт и прижимал коленом его шею до тех пор, пока тот не перестал дышать. Виновник смерти афроамериканца уже уволен из полиции, ему предъявлено обвинение в убийстве.

Протесты из-за гибели Джорджа Флойда распространились на многие американские города. В 25 городах 16 штатов власти ввели комендантский час.