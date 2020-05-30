Microsoft заменит редакторов британской версии портала MSN алгоритмами

Microsoft в Великобритании не продлит контракты 27 человек из агентства PA Mediа, которые занимаются новостями на портале MSN (Microsoft Network). Об этом сообщает The Guardian.

Сотрудников PA Mediа заменят алгоритмы, которые будут выбирать и редактировать заметки.

Как уточняет The Guardian, на MSN нет оригинального контента, новостная лента состоит из текстов из разных изданий, отредактированных под формат портала.

По данным The Guardian, решение, аналогичное принятому в Великобритании, затронет команды, работающие на Microsoft, и в других странах.

В корпорации уточнили, что увольнение почти 30 человек не связано с последствиями эпидемии COVID-19.