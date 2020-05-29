В Нижегородской области гипермаркет закрыли из-за толпы покупателей, не соблюдавших самоизоляцию. Все из-за распродажи
Источник: РИА Новости
Надежный источник
В городе Дзержинск в Нижегородской области за нарушение санитарных норм закрыли гипермаркет «Карусель». Это было сделано после того, как там была объявлена распродажа, что привело к огромным толпам покупателей.
Как сообщили в региональном управлении МВД, полиция проводит проверочные мероприятия после инцидента.
В Дзержинске с населением 230 тысяч человек к 28 мая было зафиксировано 264 случая заболевания коронавирусной инфекцией.