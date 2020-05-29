Трамп подписал указ «о предотвращении онлайн-цензуры». После того, как его твиты получили пометку о недостоверности

Президент США Дональд Трамп подписал указ «о предотвращении онлайн-цензуры». Текст документа размещен на сайте Белого дома.

Указ касается статьи 230 закона 1996 года о пристойности в коммуникации. Она освобождает интернет-компании от ответственности за информацию, публикуемую пользователями на их платформах, и позволяет им ограничивать доступ к вредоносному контенту. Указ поручает правительству уточнить условия, при которых интернет-компании могут модерировать контент и при этом пользоваться защитой по статье 230.

В указе говорится, что «Twitter, Facebook, Instagram и YouTube обладают огромными возможностями для формирования трактовки того или иного события; цензуры или удаления информации; контроля за тем, что люди видят или не видят». В документе отдельно указано, что Twitter «выборочно размещает предупреждения на твитах таким образом, что это явно отражает политическую предвзятость».

Twitter назвал указ Трампа «реакционным и политизированным». Facebook заявил, что отмена или корректировка статьи 230 усилит ограничения свободы слова в интернете. Если соцсети будут нести ответственность за все, что говорят их пользователи, им придется «подвергать цензуре все, что может кого-либо обидеть», считает Facebook. С осуждением указа также выступил Google.

Несколько дней назад Twitter пометил как недостоверные два твита Дональда Трампа, в которых тот назвал голосование по почте в Калифорнии «мошенническим». К твитам была добавлена пометка «Узнайте факты о голосовании по почте». Она вела на страницу с заявлениями экспертов о том, что голосование по почте в США редко приводит к фальсификациям.

Трамп обвинил Twitter во вмешательстве в предстоящие президентские выборы и заявил, что соцсеть «душит свободу слова». Гендиректор Twitter Джек Дорси объяснил, что твиты Трампа были помечены, так как могли создать неверное впечатление о правилах голосования по почте. Дорси добавил, что соцсеть продолжит помечать неверную или спорную информацию о выборах во всем мире.