США разорвали отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), объявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом сообщает Reuters.

По словам Трампа, ВОЗ не смогла осуществить «требуемые реформы». Деньги, которыми США спонсировали ВОЗ, Вашингтон перенаправит в другие организации, добавил Трамп.

По его мнению, организацию полностью контролирует Китай, «несмотря на то, что платит только 40 миллионов долларов в год», тогда как США — 450 миллионов ежегодно (цитата по CNBC).

Трамп 19 мая потребовал, чтобы ВОЗ «доказала свою независимость от Китая», и пригрозил лишить организацию финансирования, если та не согласится на структурные реформы.

По его мнению, ВОЗ не справилась со своими обязанностями во время эпидемии COVID-19, а также не проверяла данные о коронавирусной инфекции, предоставляемые Китаем. Финансирование ВОЗ Трамп заморозил в середине апреля.