Роджер Федерер впервые возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Он обогнал Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Неймара
Швейцарский теннисист Роджер Федерер возглавил ежегодный список самых высокооплачиваемых спортсменов, составленный журналом Forbes. За последние 12 месяцев Федерер заработал 106,3 миллиона долларов — из них 100 миллионов составили спонсорские контракты и лишь 6,3 миллиона спортсмент получил непосредственно на корте.
За Федерером в списке расположились сразу трое футболистов — Криштиану Роналду (105 миллионов), Лионель Месси (104 миллиона) и Неймар (96 миллионов).
В десятку также входят баскетболисты Леброн Джеймс, Стивен Карри и Кевин Дюрант, гольфист Тайгер Вудс и игроки в американский футбол Кирк Казинс и Карсон Венц.
Россиян в сотне самых высокооплачиваемых спортсменов мира нет.
Суммарно 100 самых высокооплачиваемых спортсменов за прошедший год заработали 3,6 миллиарда долларов, что а 9% меньше, чем за год до этого. Нижняя граница [для попадания в список] составила 21,8 миллиона по сравнению с 25 миллионами в 2019 году (англ.яз.).
В 2019 году наибольшие доходы среди спортсменов, по подсчетам Forbes, были у Месси. Федерер занимал пятое место.